У Британії залізничники анонсували різдвяний страйк протягом 27 днів

Працівники Південно-Західної залізниці Великої Британії мають намір провести у грудні страйк, який триватиме майже цілий місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Запланований страйк має розпочатися 2 грудня в рамках тривалої суперечки щодо охорони у поїздах. Загалом він триватиме до 27 днів і буде розбитий на три етапи.

Профспілки планують переходити до нового етапу, якщо влада не виконає їхніх вимог. Страйк загрожує транспортним колапсом напередодні різдвяних свят.

Генеральний секретар профспілки залізничників Мік Кеш стверджує, що у них "не залишилося жодного вибору", звинувативши компанію в зриві майже погодженої угоди з трудовим колективом.

"На останній зустрічі, яку ми провели з керівництвом залізниці, були досягнуті принципові домовленості, але тепер ми відчуваємо, що нам знову відмовили", - сказав він.

Заява про страйк була оголошена в той же день, коли пасажирів залізниці попередили про інженерні роботи на деяких найбільш завантажених британських лініях протягом Різдва.

Південно-Західна залізниця здійснює перевезення зі станції Ватерлоо у Лондоні і надає приміські та регіональні послуги в графствах Суррей, Гемпшир і Дорсет, а також в кількох інших регіонах.