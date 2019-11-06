В Британии железнодорожники анонсировали рождественскую забастовку в течение 27 дней

Работники Юго-Западной железной дороги Великобритании намерены провести в декабре забастовку, которая продлится почти целый месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Запланированная забастовка должна начаться 2 декабря в рамках длительного спора об охране в поездах. В целом она продлится до 27 дней и будет разбита на три этапа.

Профсоюзы планируют переходить к новому этапу, если власти не выполнят их требований. Забастовка грозит транспортным коллапсом накануне рождественских праздников.

Генеральный секретарь профсоюза железнодорожников Мик Кэш утверждает, что у них "не осталось никакого выбора", обвинив компанию в срыве почти согласованного договора с трудовым коллективом.

"На последней встрече, которую мы провели с руководством железной дороги, были достигнуты принципиальные договоренности, но теперь мы чувствуем, что нам снова отказали", - сказал он.

О забастовке было объявлено в тот же день, когда пассажиров железной дороги предупредили об инженерных работах на некоторых наиболее загруженных британских линиях в течение Рождества.

Юго-Западная железная дорога осуществляет перевозки со станции Ватерлоо в Лондоне и предоставляет пригородные и региональные услуги в графствах Суррей, Гемпшир и Дорсет, а также в нескольких других регионах.