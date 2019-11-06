Прем'єр Британії порівняв лідера лейбористів зі Сталіним через його "ненависть" до багатих

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почав виборчу кампанію консерваторів з порівняння лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна зі Сталіним через його "ненависть" до багатих людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон написав в статті для The Telegraph.

Прем'єр-міністр стверджує, що Корбін демонізує мільярдерів з таким же завзяттям, як і радянський режим Йосипа Сталіна переслідував землевласників в 1930-х роках.

"Вони роблять вигляд, що їхня ненависть спрямована тільки на певних мільярдерів - і вони вказують пальцем на людей з такою радістю і мстивістю, якої не було з часів Сталіна, який переслідував куркулів", - написав Джонсон.

"Насправді вони зрештою будуть стягувати податки з усього: з пенсій, з бізнесу, з будинків і садів", - додав він.

Джонсон також заявив, що Brexit відкриє "сотні мільярдів" інвестицій для Британії, а лейбористи не принесуть нічого, крім подальшої відстрочки, яка "стримає країну".

Його ремарка про Сталіна є відповіддю на слова Корбіна про те, що лейбористський уряд прийде за представниками надбагатих "еліт", які використовують "фальсифіковану систему".

Лідер лейбористів назвав п'ять мільярдерів, на яких він націлився б, якби став прем'єр-міністром: власник Sports Direct Майк Ешлі, керівник хедж-фонду Кріспін Одей, керівник хімічної компанії Джим Реткліфф, власник ЗМІ Руперт Мердок і землевласник герцог Вестмінстерський.