Премьер Британии сравнил лидера лейбористов со Сталиным за его "ненависть" к богатым

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампанию консерваторов со сравнения лидера Лейбористской партии Джереми Корбина со Сталиным за его "ненависть" к богатым людям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон написал в статье для The Telegraph.

Премьер-министр утверждает, что Корбин демонизирует миллиардеров с таким же рвением, как и советский режим Иосифа Сталина преследовал землевладельцев в 1930-х годах.

"Они делают вид, что их ненависть направлена ​​только на определенных миллиардеров - и они указывают пальцем на людей с такой радостью и мстительностью, которой не было со времен Сталина, преследовавшего кулаков", - написал Джонсон.

"На самом деле они в конце концов будут взимать налоги со всего: с пенсий, с бизнеса, с домов и садов", - добавил он.

Джонсон также заявил, что Brexit откроет "сотни миллиардов" инвестиций для Британии, а лейбористы не принесут ничего, кроме дальнейшей отсрочки, которая "сдержит страну".

Его ремарка о Сталине стала ответом на слова Корбина о том, что лейбористское правительство придет за представителями сверхбогатых "элит", использующих "фальсифицированную систему".

Лидер лейбористов назвал пять миллиардеров, на которых он нацелился бы, если бы стал премьер-министром: владелец Sports Direct Майк Эшли, руководитель хедж-фонда Криспин Одей, руководитель химической компании Джим Рэтклифф, владелец СМИ Руперт Мэрдок и землевладелец герцог Вестминстерский.