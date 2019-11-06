Королева Великобритании отказалась от изделий из натурального меха

Королева Великобритании Елизавета II первой из королевской семьи отказалась от одежды из натурального меха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как рассказала в своих мемуарах старший костюмер королевы Анджела Келли, с этого года королева отказалась от меха при выборе нового наряда.

"Если у Ее Величества будет мероприятие в особо холодную погоду, то с 2019 года будет использоваться искусственный мех, чтобы обеспечить ей ощущение тепла", - пишет Келли, которая одевала Королеву на протяжении 25 лет.

"Любой мех, который будет использоваться при пошиве новой одежды для королевы, будет искусственным", - подтвердил представитель королевского дворца.

В то же время он отметил, что королева будет продолжать носить имеющиеся у нее меховые изделия, включая церемониальные костюмы.

Активисты по защите прав животных приветствовали новость об отказе королевы от меха.

"Сотрудники Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, "Люди за этичное обращение с животными") поднимают бокал джина в ответ на решение королевы отказаться от меха", - сказала директор международных программ организации Мими Бехечи, которая назвала такую новую ​​политику "знамением времени, поскольку 95% британской общественности тоже отказываются носить натуральный мех".