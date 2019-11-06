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Італія першою у світі запровадить у школах обов'язкове вивчення кліматичних змін

Середа, 6 листопада 2019, 12:57

Італія стане першою країною у світі, де в школах проводитимуть обов'язкові заняття, присвячені питанням зміни клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Міністра освіти Лоренцо Фіорамонті заявив, що з вересня наступного року школярі будуть присвячувати годину на тиждень вивченню глобального потепління і можливостям сталого розвитку.

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"Я хочу зробити італійську систему освіти першою, яка ставить довкілля і суспільство в центр усього, що ми вивчаємо в школі", - сказав Фіорамонті.

Він додав, що такі предмети, як географія, математика і фізика, будуть викладатися з точки зору сталого розвитку.

Раніше Фіорамонті підтримував італійських школярів, які пропускали уроки заради участі в кліматичних акціях протесту по всій країні.

Як відомо, у жовтні тисячі протестувальників проти зміни клімату виходили на вулиці в містах по всьому світу, почавши два тижні мирної громадянської непокори з вимогою негайних дій щодо скорочення викидів вуглецю та запобігання екологічної катастрофи.

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