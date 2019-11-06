Италия первой в мире введет в школах обязательное изучение климатических изменений

Италия станет первой страной в мире, где в школах будут проводить обязательные занятия, посвященные вопросам изменения климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Министр образования Лоренцо Фиорамонти заявил, что с сентября следующего года школьники будут посвящать час в неделю изучению глобального потепления и возможностям устойчивого развития.

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"Я хочу сделать итальянскую систему образования первой, которая будет ставить окружающую среду и общество в центр всего, что мы изучаем в школе", - сказал Фиорамонти.

Он добавил, что такие предметы, как география, математика и физика, будут выкладываться с точки зрения устойчивого развития.

Ранее Фиорамонти поддерживал итальянских школьников, которые пропускали уроки ради участия в климатических акциях протеста по всей стране.

Как известно, в октябре тысячи протестующих против изменения климата выходили на улицы в городах по всему миру, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы.