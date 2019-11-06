Брюссель офіційно попросив Британію про кандидата в єврокомісари

Майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала британському прем'єру Борису Джонсону лист з проханням висунути кандидата на пост єврокомісара – й бажано жінку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами заступниці прессекретаря фон дер Ляєн, Джонсону направлено лист з проханням запропонувати кандидата або кандидатів і включити в список жінок. Джонсона попросили швидко відповісти на прохання майбутньої очільниці комісії.

Читайте також Brexit не відбувся вдруге: Британія поки залишається у складі ЄС

Фон дер Ляєн прагне, щоб до кінця листопада в Європарламенті відбулося голосування щодо всієї команди нової комісії.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський Союз погодився продовжити термін дії Brexit до кінця січня.

Незадовго перед цим фон дер Ляєн сказала, якщо Велика Британія залишатиметься членом ЄС після 1 листопада, "тоді, звичайно, я б просила Велику Британію надіслати комісара".

Початок роботи нової Єврокомісії перенесли на 1 грудня через відхилення кандидатур єврокомісарів від Франції, Румунії та Угорщини.

Читайте також: "Вибори замість Brexit: чи здатний новий парламент вивести Британію з ЄС".