Уряд Литви планує суттєво збільшити чисельність армії

Литва планує збільшити чисельність військ в найближчі п'ять років і створити новий логістичний батальйон на заході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Diena.

Такі плани передбачені урядовим законопроєктом про визначення основної структури армії в 2024 році, затвердженим у середу. Документ ще має бути обговорений у Сеймі.

Читайте також У Литві проходять міжнародні навчання за участі 4 тисяч військових

Згідно з планами, загальна чисельність Збройних сил Литви повинна зрости до 2024 року від 21 290 до 26 850 осіб.

Кількість професійних солдат повинна скласти від 11 400 до 15 600 у порівнянні з сьогоднішніми 10 618.

Також пропонується збільшувати кількість генералів і старших офіцерів та підвищити граничну кількість резервістів, яких щорічно викликають на навчання.

Законопроєкт також передбачає створення нового логістичного батальйону у 2024 році, який буде зарахований до Жемайтійської бригади.