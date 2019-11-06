Правительство Литвы планирует существенно увеличить численность армии

Литва планирует увеличить численность войск в ближайшие пять лет и создать новый логистический батальон на западе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Diena.

Такие планы предусмотрены правительственным законопроектом об определении основной структуры армии в 2024 году, утвержденным в среду. Документ еще должен быть обсужден в Сейме.

Читайте также В Литве проходят международные учения с участием 4 тысяч военных

Согласно планам, общая численность Вооруженных сил Литвы должна возрасти до 2024 года от 21 290 до 26 850 человек.

Количество профессиональных солдат должно составить от 11 400 до 15 600 по сравнению с сегодняшними 10 618.

Также предлагается увеличивать количество генералов и офицеров и повысить предельное количество резервистов, которых ежегодно вызывают на учебу.

Законопроект также предусматривает создание нового логистического батальона в 2024 году, который будет зачислен к Жемайтийской бригаде.