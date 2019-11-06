Затоплені дороги і заблоковані мости: Чорногорія потерпає від повені

Рясні дощі спричинили повені і зсуви ґрунту в деяких районах Чорногорії, заблокувавши для проїзду дороги та ізолювавши десятки будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У середу рятувальники відреагували на десятки дзвінків людей, які зверталися за допомогою, тому що їхні будинки та автомобілі затопило.

Фото: Radio Jadran

Влада заявляє, що рух на деяких дорогах, які сполучають столицю Подгорицю з північною частиною країни, припинено. Дороги і мости заблоковані для проїзду через переповнені річки чи зсуви ґрунту.

Десятки будинків у селах навколо центрального міста Нікшич опинились відрізаними від світу через бурхливі води.

Сильні зливи також пройшли узбережжям Адріатичного моря, затопивши вулиці і будинки в місті Херцег-Новий, де такі рясні дощі є рідкістю.