Затопленные дороги и заблокированные мосты: Черногория страдает от наводнения
Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в некоторых районах Черногории, заблокировав для проезда дороги и изолировав десятки домов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
В среду спасатели отреагировали на десятки звонков людей, которые обращались за помощью, потому что их дома и автомобили затопило.
Власти заявляют, что движение на некоторых дорогах, соединяющих столицу Подгорицу с северной частью страны, прекращено. Дороги и мосты заблокированы для проезда из-за переполненных рек или оползней.
Десятки домов в селах вокруг центрального города Никшич оказались отрезанными от мира из-за бурных вод.
Сильные ливни также прошли на побережье Адриатического моря, затопив улицы и дома в городе Херцег-Нови, где такие обильные дожди редкость.