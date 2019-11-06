Затопленные дороги и заблокированные мосты: Черногория страдает от наводнения

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в некоторых районах Черногории, заблокировав для проезда дороги и изолировав десятки домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В среду спасатели отреагировали на десятки звонков людей, которые обращались за помощью, потому что их дома и автомобили затопило.

Фото: Radio Jadran

Власти заявляют, что движение на некоторых дорогах, соединяющих столицу Подгорицу с северной частью страны, прекращено. Дороги и мосты заблокированы для проезда из-за переполненных рек или оползней.

Десятки домов в селах вокруг центрального города Никшич оказались отрезанными от мира из-за бурных вод.

Сильные ливни также прошли на побережье Адриатического моря, затопив улицы и дома в городе Херцег-Нови, где такие обильные дожди редкость.