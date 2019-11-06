Німеччина на шляху до заборони пластикових пакетів

Уряд Німеччини підготував законопроєкт про заборону виробництва і використання пластикових пакетів з товщиною стінки менше ніж 50 мікрометрів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це в середу заявила міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Свенья Шульце.

Законопроєкт тепер надійде на розгляд до парламенту.

За словами міністра, заборона не пошириться на сміттєві пакети, а також пакети, які використовуються у фруктово-овочевих відділах магазинів. Заборона на ці легкі пакети з товщиною стінки менше за 15 мікрометрів може викликати зростання відходів, оскільки в цьому випадку товар довелося б упаковувати заздалегідь, пояснила Шульце.

Заборона торкнеться також упаковок з так званого біопластика. Міністр зазначила, що подібні упаковки вводять споживача в оману. Пластмаси, вироблені з таких матеріалів, як цукор, картопля або кукурудза, не обов'язково більш екологічні, ніж звичайні пластикові пакети, в основі яких перероблення сирої нафти.

Крім того, їх виробництво пов'язане з використанням пестицидів і монокультур, а сам біопластик погано піддається повторному використанню.

Сьогодні в Німеччині у середньому використовується до 20 одноразових пластикових пакетів з товщиною стінки від 15 до 50 мкм на людину в рік. Таким чином через торговельні мережі в рік проходить 1,6 млрд таких пакетів.