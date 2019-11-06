Германия на пути к запрету пластиковых пакетов

Правительство Германии подготовило законопроект о запрете производства и использования пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрометров.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом в среду заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце.

Законопроект теперь поступит на рассмотрение в парламент.

По словам министра, запрет не распространится на мусорные пакеты, а также пакеты, которые используются в фруктово-овощных отделах магазинов. Запрет на эти легкие пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров может вызвать рост отходов, поскольку в этом случае товар пришлось бы упаковывать заранее, объяснила Шульце.

Запрет коснется также упаковок так называемого биопластика. Министр отметила, что подобные упаковки вводят потребителя в заблуждение. Пластмассы, изготовленные из таких материалов, как сахар, картофель или кукуруза, не обязательно более экологичны, чем обычные пластиковые пакеты, в основе которых переработка сырой нефти.

Кроме того, их производство связано с использованием пестицидов и монокультур, а сам биопластик плохо поддается повторному использованию.

Сегодня в Германии в среднем используется до 20 одноразовых пластиковых пакетов с толщиной стенки от 15 до 50 мкм на человека в год. Таким образом через торговые сети в год проходит 1,6 млрд таких пакетов.