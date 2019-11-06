Україна і ЄС відновлять роботу Групи високого рівня зі стратегічних комунікацій

Україна та ЄС домовилися відновити засідання Групи високого рівня Україна-ЄС з питань стратегічних комунікацій під головуванням віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба заявив за результатами зустрічі з європейськими фахівцями 6 листопада у Брюсселі.

Під час зустрічі обговорювалися формати залучення України до діяльності Робочої групи з питань дезінформації Генерального директорату Єврокомісії з комунікацій (DG Communication Task Force on disinformation), а також поглиблення співпраці з Оперативною робочою групою зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх справ (EU East StratCom Task Force).

"Найближчим часом ми підготуємо та проведемо зустріч представників ЄС та України на високому рівні, щоб разом обговорити питання протидії дезінформації та підвищення стійкості до інформаційних впливів", - заявив віцепрем’єр-міністр.

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Україна зацікавлена у створенні постійного механізму обміну інформацією та найкращими практиками між українськими та європейськими фахівцями у сфері протидії дезінформації, стратегічних комунікації та кібербезпеки. Мета - посилити спроможність українських установ протистояти гібридним атакам Росії.

У цьому контексті віцепрем’єр-міністр запропонував налагодити постійну співпрацю між EU East StratCom та МЗС України за такими напрямками, як кризові комунікації; проактивні стратегічні комунікації; донесення правдивої інформації, яка базується на фактах; розробка та реалізація спільних інформаційних кампаній; обмін результатами моніторингу.

Також учасники обговорили шляхи комунікації євроінтеграції в Україні, зокрема переваг, які забезпечує Угода про асоціацію, з фокусом на східних та південних регіонах. Віцепрем’єр-міністр наголосив на важливості масштабної інформаційної роботи у контексті реінтеграції тимчасово окупованих територій. За його словами, Україна розраховує на продовження та розширення Євросоюзом його цільових інформаційних кампаній в Україні.

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Дмитро Кулеба також зазначив, що Україна зацікавлена у приєднанні до Системи швидкого сповіщення ЄС, яка створюється для оперативного реагування на кампанії з дезінформації.

"Ми прагнемо діяти разом з ЄС для посилення стійкості як ЄС, так і України у відповідь на різного роду загрози та для кращого захисту наших інформаційних та комунікаційних мереж. Закликаємо до активізації нашої співпраці з питань кібербезпеки та налагодження регулярного двостороннього діалогу в цій сфері", - заявив Кулеба.