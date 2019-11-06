Украина и ЕС возобновят работу Группы высокого уровня по стратегическим коммуникациям

Украина и ЕС договорились возобновить заседания Группы высокого уровня Украина-ЕС по вопросам стратегических коммуникаций под председательством вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил по итогам встречи с европейцами 6 ноября во Брюсселе.

Во время встречи обсуждались форматы привлечения Украины к деятельности Рабочей группы по вопросам дезинформации Генерального директората Еврокомиссии по коммуникациям (DG Communication Task Force on disinformation), а также углубления сотрудничества с Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних дел (EU East StratCom Task Force).

"В ближайшее время мы подготовим и проведем встречу представителей ЕС и Украины на высоком уровне, чтобы вместе обсудить вопросы противодействия дезинформации и повышения устойчивости к информационным воздействиям", - заявил вице-премьер-министр.

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Украина заинтересована в создании постоянного механизма обмена информацией и лучшими практиками между украинскими и европейскими специалистами в сфере противодействия дезинформации, стратегических коммуникации и кибербезопасности. Цель - усилить способность украинских учреждений противостоять гибридным атакам России.

В этом контексте вице-премьер-министр предложил наладить постоянное сотрудничество между EU East StratCom и МИД Украины по таким направлениям, как кризисные коммуникации; проактивные стратегические коммуникации; донесение правдивой информации, основанной на фактах; разработка и реализация совместных информационных кампаний; обмен результатами мониторинга.

Также участники обсудили пути коммуникации евроинтеграции в Украине, в частности преимуществ, которые обеспечивает Соглашение об ассоциации с фокусом на восточных и южных регионах. Вице-премьер-министр подчеркнул важность масштабной информационной работы в контексте реинтеграции временно оккупированных территорий. По его словам, Украина рассчитывает на продолжение и расширение Евросоюзом его целевых информационных кампаний в Украине.

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Дмитрий Кулеба также отметил, что Украина заинтересована в присоединении к Системе быстрого оповещения ЕС, которая создается для оперативного реагирования на кампании по дезинформации.

"Мы стремимся действовать вместе с ЕС для усиления устойчивости как ЕС, так и Украины в ответ на разного рода угрозы и для лучшей защиты наших информационных и коммуникационных сетей. Призываем к активизации нашего сотрудничества по вопросам кибербезопасности и налаживанию регулярного двустороннего диалога в этой сфере", - заявил Кулеба.