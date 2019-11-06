Українець, який рятував людей в аварії біля Щецина, став громадянином Польщі

Андрій Сироватський, який рятував людей в аварії біля Щецина, разом з родиною з рук Любуського воєводи отримав акт про надання польського громадянства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

У трагічній аварії, яка трапилась на автостраді А6 біля Щецина 9 червня цьогоріч, Сироватський, який живе і працює у Польщі, ризикуючи власним життям, врятував декількох осіб.

Коментуючи червневу подію, він сказав, що зробив те, що вважав своїм обов’язком.

"За 100 м від себе я побачив великий вибух, а після нього – вогонь, вищий від вантажівки. Я побачив легковик з розбитим заднім вікном, у якому були діти. Як батько і чоловік, я повинен був їм допомогти", - сказав Сироватський, згадуючи трагічні події.

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Любуський воєвода Владислав Дайчак, який від імені президента Польщі Анджея Дуди вручив Сироватському і його родині акт про надання польського громадянства, зазначив, що всі пам’ятають цю трагічну подію. "Де загинуло 6 осіб, могло загинути більше. Завдяки тобі, Андрію, цьому вдалося запобігти, завдяки твоїй винятковій людській позиції, вдачі, шляхетності, ти показав своїм вчинком, що людське життя – це найбільша цінність", - сказав Дайчак.



З 2016 року черкащанин Андрій Сироватський разом з дружиною Тетяною, дітьми – Олександрою та Дмитром, мешкають у Польщі.