У Польщі чоловіка оштрафували за знищення вивіски почесного консульства України

Окружний суд в Ополє наклав штраф у 1000 злотих на 29-річного Томаша А. за знищення консульської вивіски з гербом України.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

Табличка висіла на стіні будинку, де розміщене почесне консульство України. Вирок не набув чинності.

Випадок трапився на початку квітня цього року у центрі Ополя. Вранці на тротуарі перехожі помітили знищену вивіску зі штучного матеріалу з гербом України. Раніше табличка висіла на стіні будинку, у якому розміщено офіс консульства.

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Поліція швидко встановила особу, яка це вчинила. Зі слідства виникає, що Томаш А. перебував під впливом алкоголю. Він зізнався у вчиненні дій, які йому закидають. Обвинувачений запевняв, що це був "хуліганська витівка", і сам він не має жодних негативних почуттів щодо України і українців.

Прокурор запропонував видати вирок без провадження справи зі штрафом розміром 1000 злотих. Додатково підсудний має покрити кошти ремонту вивіски і оплатити судові послуги. Суд прийняв пропозицію прокуратури, аргументуючи це, зокрема, поведінкою підсудного, який визнав свою провину, розкаявся і співпрацював із правоохоронними органами під час слідства.