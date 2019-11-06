Украинец, спасавший людей в аварии возле Щецина, стал гражданином Польши

Андрей Сыроватский, спасавший людей в аварии возле Щецина, вместе с семьей из рук Любуского воеводы получил акт о предоставлении польского гражданства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В трагической аварии, которая произошла на автостраде А6 у Щецина 9 июня этого года, Сыроватский, который живет и работает в Польше, рискуя собственной жизнью, спас нескольких человек.

Комментируя июньское событие, он сказал, что сделал то, что считал своим долгом.

"В 100 м от себя я увидел большой взрыв, а после него - огонь, выше грузовика. Я увидел автомобиль с разбитым задним окном, в котором были дети. Как отец и муж, я должен был им помочь", - сказал Сироватський, вспоминая трагические события на автостраде А6.

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Любуского воевода Владислав Дайчак, который от имени президента Польши Анджея Дуды вручил Сыроватскому и его семье акт о предоставлении польского гражданства, отметил, что все помнят это трагическое событие. "Где погибли 6 человек, могло погибнуть больше. Благодаря тебе, Андрей, это удалось предотвратить, благодаря твоей исключительной человеческой позиции, характеру, благородству, ты показал своим поступком, что человеческая жизнь - это самая большая ценность", - сказал Дайчак.

С 2016 г. черкащанин Андрей Сыроватский вместе с женой Татьяной, детьми - Александрой и Дмитрием, проживают в Польше.