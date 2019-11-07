У Лондоні на глядачів обвалилася частина стелі театру, є постраждалі

Кілька людей постраждали після того, як на них обвалилася частина стелі в театрі в лондонському Вест-Енді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент стався незадовго до 20.00 під час демонстрації вистави Death of a Salesman в театрі Пікаділлі. На місце одразу викликали екстрені служби.

На знімку з місця події було видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів, з якого стирчали дроти.

Очевидці повідомили, що спочатку почули "легкий дряпаючий звук", потім були "струмені води", які супроводжувалися " безліччю криків " від глядачів, коли частина стелі звалилася вниз.

Пізніше театр був евакуйований.

За даними поліції, постраждалі отримали незначні поранення. Точна кількість поранених не наводиться.