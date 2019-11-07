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В Лондоне на зрителей обрушилась часть потолка театра, есть пострадавшие

Четверг, 7 ноября 2019, 08:01

Несколько человек пострадали после того, как на них обрушилась часть потолка в театре в лондонском Вест-Энде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел незадолго до 200.00 во время демонстрации спектакля Death of a Salesman в театре Пикадилли. На место сразу вызвали экстренные службы.

На снимке с места происшествия было видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров, из которого торчали провода.

Очевидцы сообщили, что сначала услышали "легкий царапающий звук", потом были "струи воды", которые сопровождались множеством криков" от зрителей, когда часть потолка рухнула вниз.

 

Позже театр был эвакуирован.

По данным полиции, пострадавшие получили незначительные ранения. Точное количество раненых не приводится.

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