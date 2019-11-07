В РФ заявили про збільшення активності підводних човнів США поблизу Норвегії

У посольстві Росії в Норвегії розповіли про збільшення активності американських підводних човнів біля берегів Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Известия".

Зазначається, що за 10 років підводного човна НАТО стали частіше заходити в порти Норвегії. Зокрема, 27 маневрів були зафіксовані за 2018 рік.

Крім того, в диппредставництві додали, що атомні підводні човни США також часто з'являються в цьому регіоні. У посольстві відзначили відсутність сенсаційних дій і назвали появу човнів звичайною практикою".

У Міноборони Норвегії збільшення кількості американських підводних човнів пояснили підвищеним інтересом до регіону крайньої Півночі, де також зростає російська активність.

За даними ЗМІ, в Осло підходить до завершення обладнання окремого порту, мета якого забезпечення заходу в порт підводних човнів США.

У жовтні цього року норвезька телекомпанія NRK з посиланням на дані спецслужб країни повідомила, що Росія почала проводити великі маневри з використанням підводних човнів у Норвезькому і Баренцевому морях. Як зазначила тоді прем'єр-міністр країни Ерна Сольберг, в Осло не відчувають якоїсь загрози.