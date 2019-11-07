В РФ заявили об увеличении активности подводных лодок США вблизи Норвегии

В посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подводных лодок у берегов Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что за 10 лет подлодки НАТО стали чаще заходить в порты Норвегии. В частности, 27 маневров были зафиксированы за 2018 год.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что атомные подводные лодки США также часто появляются в этом регионе. В посольстве отметили отсутствие сенсационных действий и назвали появление лодок обычной практикой".

В Минобороны Норвегии увеличение количества американских подводных лодок объяснили повышенным интересом к региону крайнего Севера, где также растет российская активность.

По данным СМИ, в Осло подходит к завершению оборудование отдельного порта, цель которого обеспечение захода в порт подводных лодок США.

В октябре этого года норвежская телекомпания NRK со ссылкой на данные спецслужб страны сообщила, что Россия начала проводить крупные маневры с использованием подводных лодок в Норвежском и Баренцевом морях. Как отметила тогда премьер-министр страны Эрна Сольберг, в Осло не чувствуют какой-то угрозы.