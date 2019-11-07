Обсяг українського експорту до ЄС вже досягає стелі - Кулеба

За умови збереження нинішньої сировинної структури українського експорту його обсяг до ЄС вже незабаром може досягти своєї "стелі".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву віцепрем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Зважаючи на те, що основна частина нашого експорту – це аграрна продукція та сировина, то ми вже бачимо, що темпи зростання нашого експорту поступово гальмуються – а це означає, що можливості такого експорту поступово досягає своєї проміжної стелі", - додав він.

Виходом із ситуації є розширення товарного асортименту українського експорту до ЄС.

"Саме тому ми покладаємо великі сподівання на підписання угоди про промисловий безвіз – це має дати нові можливості для українського експорту. Ще один шлях зростання – збільшення кількості українських компаній, які працюють із ЄС. Наразі їх близько 14 тисяч, але ця кількість має й надалі зростати", - вважає він.

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