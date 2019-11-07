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Объем украинского экспорта в ЕС уже достигает потолка - Кулеба

Четверг, 7 ноября 2019, 10:47

При условии сохранения нынешней сырьевой структуры украинского экспорта его объем в ЕС уже вскоре может достичь своего "потолка".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Учитывая то, что основная часть нашего экспорта – это аграрная продукция и сырье, мы уже видим, что темпы роста нашего экспорта постепенно тормозятся – а это означает, что возможности такого экспорта постепенно достигает свого промежуточного потолка", - добавил он.

Выходом из ситуации является расширение товарного ассортимента украинского экспорта в ЕС.

"Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на подписание соглашения о промышленном безвизе – это должно дать новые возможности для украинского экспорта. Еще один путь роста - увеличение количества украинских компаний, работающих с ЕС. Сейчас их около 14 тысяч, но это количество должно и в дальнейшем расти", - считает он.

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