Торгпред: нинішня криза у СОТ – вина розвинутих країн

Нинішня криза у Світовій організації торгівлі стала наслідком помилок, яких припустилися розвиті країни і "жертвою" яких стала Україна.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Коли ми вступали до СОТ, нам нав’язали досить жорсткі умови. Але провідні країни казали нам – нічого, зараз ми самі знизимо свої мита в рамках Доха-раундів. Але ми бачимо, що Доха не просувається і це створило кризу",- пояснив він.

"Країни, що розвиваються бачать, що умови є невигідними для них і створюється ситуація – ви робите вигляд, що платите нам, а ми – що працюємо. У такій ситуації єдиним виходом може бути лише глобальний перегляд правил СОТ, що є єдиним шляхом вирішити проблеми, які призводять до нинішніх торгівельних воєн. Якщо подивитися на конфлікт США та Китаю – ми бачимо саме це – Китай бачить, що умови СОТ менш вигідні для них, аніж до США і це не стимулює виконувати їх" - сказав торгпред.

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