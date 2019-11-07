Торгпред: нынешний кризис в ВТО – вина развитых стран

Нынешний кризис во Всемирной торговой организации стала следствием ошибок, допущенных развитыми странами и "жертвой" которых стала Украина.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Когда мы вступали в ВТО, нам навязали довольно жесткие условия. Но ведущие страны говорили нам – ничего, сейчас мы сами снизим свои пошлины в рамках Доха-раунда. Но мы видим, что Доха не продвигается и это создало кризис",- пояснил он.

"Развивающиеся страны видят, что условия являются невыгодными для них и создается ситуация – вы делаете вид, что платите нам, а мы – что работаем. В такой ситуации единственным выходом может быть только глобальный пересмотр правил ВТО, что является единственным путем решить проблемы, которые приводят к нынешних торговых войн. Если посмотреть на конфликт США и Китая – мы видим именно это – Китай видит, что условия ВТО менее выгодны для них, чем в США и это не стимулирует выполнять их", - сказал торгпред.

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