Торговий представник: Brexit – божа кара Британії за візову політику

Непевність із ситуацією щодо умов та строків виходу Британії з ЄС залишає багато відкритих питань щодо умов торгівлі України та Британії після Brexit.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Ми аналізуємо різні сценарії нашої майбутньої торгівлі після виходу Британії. Проте ситуація із Brexit залишається занадто хаотичною, щоб робити прогнози, якою буде ця торгівля. Можна навіть сказати, що Brexit – це божа кара Британії за візову політику",- вважає Качка.

За його словами, уряд готовий запропонувати Британії кроки по поглибленню двосторонньої торгівлі, яка може призвести до збільшення товарообігу.

"Проте за нинішньої ситуації говорити про це до того, як умови Brexit залишаються невідомими, просто неможливо",- вважає Качка.

Нагадаємо, міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало пояснення щодо торгівлі з Великою Британією у разі її виходу зі складу Євросоюзу без угоди.

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