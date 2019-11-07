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Торговый представитель: Brexit – божья кара Британии за визовую политику

Четверг, 7 ноября 2019, 11:27

Неопределенность с ситуацией относительно условий и сроков выхода Британии из ЕС оставляет много открытых вопросов об условиях торговли Украины и Великобритании после Brexit.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Мы анализируем различные сценарии нашего будущего торговли после выхода Великобритании. Однако ситуация с Brexit остается слишком хаотичной, чтобы делать прогнозы, какой будет эта торговля. Можно даже сказать, что Brexit - это божья кара Британии за визовую политику", - считает Качка.

По его словам, правительство готово предложить Британии шаги по углублению двусторонней торговли, которая может привести к увеличению товарооборота.

"Однако в нынешней ситуации говорить об этом, пока условия Brexit остаются неизвестными, просто невозможно", - считает Качка.

Напомним, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало объяснения по торговле с Великобританией в случае ее выхода из состава Евросоюза без соглашения.

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