Сейм Литвы принял закон об обмене шпионами

Сейм Литвы принял поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют обмен осужденными за шпионаж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Изменения детализируют право президента на помилование осужденного, включенного в соглашение об обмене разведчиками.

В четверг за поправку проголосовали 76 членов Сейма, двое были против и восемь воздержались.

Поправка вступит в силу после подписания президентом Гитанасом Науседой.

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Президент Гитанас Науседа подпишет поправку в Уголовный кодекс об обмене разведчиками в следующий понедельник, а заседание комиссии по помилованию назначено на среду.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва якобы пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.