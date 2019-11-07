Норвежці почали менше літати і міняють побутові звички через зміни клімату

Приблизно дві третини всіх норвежців змінили свої звички у зв'язку зі змінами клімату, а кожен четвертий відмовився від авіаперевезень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це свідчать дані опитування Opinion, які опублікував університет Бергена.

З 1021 людей, які взяли участь в опитуванні, 65% заявили, що за останній рік сортували сміття більше, ніж торік, саме через кліматичні проблеми.

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61% опитаних кажуть, що вони хотіли значною мірою змінити свої життєві звички, аби зробити їх більш сприятливими для клімату. 32% респондентів були готові змінити свої звички меншою мірою.

Тим часом 23% опитаних кажуть, що навмисно уникають авіаподорожей через побоювання щодо кліматичних змін.

Опитування також показало, що 64% респондентів зменшили обсяг своїх харчових відходів, 62% намагалися використовувати менше енергії, 34% відсотки скоротили споживання червоного м'яса.