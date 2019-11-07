Норвежцы стали меньше летать и меняют бытовые привычки из-за изменений климата

Примерно две трети всех норвежцев изменили свои привычки в связи с изменениями климата, а каждый четвертый отказался от авиаперевозок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом свидетельствуют данные опроса Opinion, которые опубликовал университет Бергена.

Из 1021 людей, принявших участие в опросе, 65% заявили, что за последний год сортировали мусор больше, чем в прошлом году, именно из-за климатических проблем.

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61% опрошенных говорят, что они хотели бы в значительной мере изменить свои жизненные привычки, чтобы сделать их более благоприятными для климата. 32% респондентов были готовы изменить свои привычки в меньшей степени.

Между тем 23% опрошенных говорят, что намеренно избегают авиапутешествий из-за опасений относительно климатических изменений.

Опрос также показал, что 64% ​​респондентов уменьшили объем своих пищевых отходов, 62% пытались использовать меньше энергии, 34% процента сократили потребление красного мяса.