З Греції повернувся один з утримуваних українських моряків - МЗС

До України з Греції повернувся ще один з утримуваних українських моряків - капітан далекого плавання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter заявив заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"Щаслива родина, якщо вона разом. Ще одна одеська родина щаслива, бо її голова, капітан далекого плавання вже повернувся з Греції додому. І це - результат зусиль рідних, дипломатів, друзів. Працюємо для того, аби більше родин у такий спосіб були щасливі", - написав Кирилич.

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Наприкінці лютого в МЗС заявили про збільшення кількості українських моряків, яких затримують і утримують в інших країнах за протиправну діяльність.

Станом на лютий 2019 року, за даними зовнішньополітичного відомства, в Греції утримували 186 моряків, в Італії - понад 150.