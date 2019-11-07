Из Греции вернулся один из находящихся украинских моряков – МИД

В Украину из Греции вернулся еще один из находящихся украинских моряков – капитан дальнего плавания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter заявил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Счастлива семья, если она вместе. Еще одна одесская семья счастлива, потому что ее глава, капитан дальнего плавания уже вернулся из Греции домой. И это - результат усилий родных, дипломатов, друзей. Работаем для того, чтобы больше семей таким образом были счастливы", - написал Кирилич.

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В конце февраля в МИД заявили об увеличении количества украинских моряков, которых задерживают и содержат в других странах за противоправную деятельность.

По состоянию на февраль 2019 года, по данным внешнеполитического ведомства, в Греции удерживали 186 моряков, в Италии - более 150.