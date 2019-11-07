Міноборони України і США підписали протокол про напрямки співробітництва

Міністерства оборони України та Сполучених Штатів Америки за підсумками оборонних консультацій у Києві підписали протокол щодо подальших напрямків співробітництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Українська делегація на чолі з заступником міністра оборони України Аліною Фроловою обговорила з американськими колегами ключові аспекти розвитку оборонного співробітництва. Зокрема йшлося про стан та перспективи проведення в Україні оборонної реформи, а також підтримку з боку США в цьому процесі.

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Американські колеги наголосили на підтримці територіальної цілісності та незалежності України, а також відзначили значні досягнення в реформуванні та посиленні спроможностей Збройних сил України.

Заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер також зустрілась з міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Зокрема, вона "запевнила у міцній підтримці Сполученими Штатами реформ України в галузі оборони та боротьби з корупцією заради безпечної, заможної, демократичної та вільної України".

Купер напередодні закликала Україну реалізувати положення закону про національну безпеку у частині посилення цивільного контролю над Збройними силами, посилення прозорості та підзвітності процесу військових закупівель та покращення підзвітності та прозорості військово-промислового комплексу.