Минобороны Украины и США подписали протокол о направлениях сотрудничества

Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов Америки по итогам оборонных консультаций в Киеве подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами ключевые аспекты развития оборонного сотрудничества. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержке со стороны США в этом процессе.

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Американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер также встретилась с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. В частности, она "заверила в крепкой поддержке Соединенными Штатами реформ Украины в области обороны и борьбы с коррупцией ради безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины".

Купер накануне призвала Киев реализовать положения закона о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами, усиления прозрачности и подотчетности процесса военных закупок и улучшения подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса.