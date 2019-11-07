Минобороны Украины и США подписали протокол о направлениях сотрудничества
Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов Америки по итогам оборонных консультаций в Киеве подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами ключевые аспекты развития оборонного сотрудничества. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержке со стороны США в этом процессе.
Американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.
Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер также встретилась с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. В частности, она "заверила в крепкой поддержке Соединенными Штатами реформ Украины в области обороны и борьбы с коррупцией ради безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины".
Купер накануне призвала Киев реализовать положения закона о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами, усиления прозрачности и подотчетности процесса военных закупок и улучшения подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса.