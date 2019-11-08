В США проверяют замораживание Трампом помощи Украине

Непартийный регулятор Конгресса США сообщил, что рассматривает решение администрации Дональда Трампа заблокировать сотни миллионов долларов военной помощи для Украины, чтобы определить, нарушили ли чиновники закон об ассигнованиях, не уведомив об этом Конгресс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Блокирование военной помощи, о котором сообщили многочисленные должностные лица администрации в своих показаниях, было связано с требованием Трампа к Украине начать расследование против его политических соперников Трампа.

Приказ об удержании помощи был передан Трампом в июле, за несколько дней до того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил провести расследование относительно Байдена и событий, связанных с выборами 2016 года.

Представитель Бюджетно-контрольного управления (счетная палата) подтвердил, что ведомство рассматривает вопрос о том, нарушила ли администрация закон об ассигнованиях, не уведомив Конгресс об удержании военной помощи.

Чак Янг, управляющий директор управления по связям с общественностью, сказал, что у ведомства пока нет временных рамок для завершения обзора. Аудит является запросом на юридический вывод, а не расследованием, поскольку ведомство не имеет правоприменительных полномочий.