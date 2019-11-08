У Держдепі розповіли, як адвокат Трампа "пробивав" візу для Віктора Шокіна

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані на початку року доклав чимало зусиль для того, щоби колишній генпрокурор Віктор Шокін отримав американську візу, але так і не подолав опір Держдепу.

Про це розповів на допиті у Конгресі в рамках процедури імпічменту Джордж Кент, високопосадовець Держдепу, відповідальний за відносини з Україною.

Його допит відбувся у жовтні у закритому режимі, а у ніч на п’ятницю Конгрес розсекретив та опублікував повну стенограму допиту дипломата.

Кент розповів, що у січні 2019 року Джуліані емейлом звернувся до Держдепартаменту зі скаргою на те, що ексгенпрокурор Віктор Шокін не може отримати американську візу.

"Джуліані вимагав візу. Він хотів, щоби Шокін отримав візу", - переказав дипломат зміст цього звернення. Зважаючи на політичну вагу Джуліані, до листування із ним була залучена верхівка дипломатичного відомства, аж до помічника Держсекретаря Весса Мітчела, який курував Європу та Росію. Кента також долучили до дискусію, бо він знався на українській тематиці та у 2015-2018 роках працював у Києві заступником посла.

"Стверджувалося, що Шокін хотів приїхати в США, щоби поділитися інформацією про корупцію у посольстві США. Але, знаючи Шокіна, я був переконаний, що це повна маячня, і насправді він просто хотів помститися за те, що він лишився без роботи", - додав Джордж Кент.

Дипломат пояснив Конгресу, чому видача візи українському генпрокурору була неможливою.

"Шокіна ми чудово знали, і знали з недоброї сторони. І ми вважаємо, що за жодних обставин не має бути видана віза тим, хто точно причетний до розтрати коштів американських платників податків.

...Існував широкий міжнародний консенсус про те, що він – типовий український прокурор зі стилем життя, неспівставним із його зарплатнею, який так і не притягнув до відповідальності нікого з добре відомих злочинців", - розповів він.

Отримавши відмові від Держдепу, Джуліані зателефонував до Білого дому та спробував натиснути на дипломатів через апарат президента. Через "інтерес із Овального кабінету", тобто особисто від Трампа, посадовці Білого дому взяли це питання у роботу, але отримавши роз’яснення від дипломатів про те, хто такий Віктор Шокін – погодилися із Держдепом

"Наскільки мені відомо, Шокін так і не отримав візу та не потрапив до США", - розповів Джордж Кент.

Як повідомлялося, дипломат також розповів на допиті про те, як "порохоботи" атакували американську дипломатію перед виборами в Україні.