Половина британців вважає, що за 10 років Сполученого Королівства не існуватиме

Велика Британія може не існувати в своєму нинішньому вигляді через десять років, вважає половина її громадян.

Такі дані випливають з опитування Ipsos MORI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оскільки Британія планує вийти з ЄС до 31 січня, зростають вимоги проведення референдуму про незалежність в Шотландії і голосування по об'єднанню Північної Ірландії з Ірландською Республікою.

Опитування Ipsos Mori показало, що 50% вважають, що Сполучене Королівство не буде існувати через 10 років, в порівнянні з 43%, які думали так в 2014 році. Тільки 29% сказали, що він буде існувати в своєму нинішньому вигляді через десять років, порівняно з 45% в 2014 році.

У короткостроковій перспективі доля Сполученого Королівства для його громадян також виглядає невизначеною: 42% сказали, що Сполучене Королівство буде існувати через п'ять років, а 44% сказали, що ні.

"Британська громадськість зараз набагато більше розділена в своїх очікуваннях майбутнього, ніж в 2014 році ", - сказала Емілі Грей, керуючий директор Ipsos MORI Scotland.