Половина британцев считает, что через 10 лет Соединенное Королевство не будет существовать

Великобритания может не существовать в своем нынешнем виде через десять лет, считает половина ее граждан.

Такие данные следуют из опроса Ipsos MORI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поскольку Великобритания планирует выйти из ЕС до 31 января, растут требования проведения референдума о независимости в Шотландии и голосование по объединению Северной Ирландии с Ирландской Республикой.

Опрос Ipsos Mori показал, что 50% считают, что Соединенное Королевство не будет существовать через 10 лет, по сравнению с 43%, которые думали так в 2014 году. Только 29% сказали, что он будет существовать в своем нынешнем виде через десять лет, по сравнению с 45% в 2014 году.

В краткосрочной перспективе судьба Соединенного Королевства для его граждан также выглядит неопределенной: 42% сказали, что Соединенное Королевство будет существовать через пять лет, а 44% сказали, что нет.

"Британская общественность сейчас гораздо больше разделена в своих ожиданиях будущего, чем в 2014 году ", - сказала Эмили Грей, управляющий директор Ipsos MORI Scotland.