89-річній італійці, яка пережила Голокост, надали охорону через погрози ультраправих

Поліція Італії виділила охорону 89-річній Ліліані Сегре, яка має статус довічного сенатора, після ескалації погроз з боку ультраправих екстремістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Сегре отримує в середньому 200 онлайн-погроз на день. Раніше цього року вчитель з регіону Венето написав у Facebook, що Сегре "добре б виглядала в милому маленькому сміттєспалювачі".

Кількість погроз збільшилась після того, як уряд минулого тижня ухвалив її пропозицію про створення парламентської комісії з боротьби з расизмом, антисемітизмом і розпалюванням ненависті.

Ворожість до Сегре посилилася після того, як ультраправі партії "Ліга" і "Брати Італії", а також Forza Italia Сільвіо Берлусконі відмовилися підтримати цю пропозицію, викликавши гнів у Ватикані і єврейській громаді Рима.

Префект Мілана, де проживає Сегре, був змушений діяти після того, як неофашистська політична партія Forza Nuova вивісила плакат з критикою антифашистського руху поруч з театром, де Сегре виступала з промовою.

Сегре було 13 років, коли 30 січня 1944 року разом з кількома іншими членами сім'ї вона була депортована в Освенцим з Мілана. Її розлучили з батьком, який був убитий наступного дня. Її мати померла, коли вона була дитиною. Тільки 25 з 776 італійських дітей, відправлених в концтабір, вижили.

Сегре жила з бабусею і дідусем по материнській лінії в регіоні Марке після повернення в Італію. Вона стала публічно розповідати про свій досвід в таборі тільки в 1990-х роках і з тих пір присвятила більшу частину свого часу відвідуванню шкіл, щоб розповісти дітям про Голокост.