89-летней итальянке, пережившей Холокост, предоставили охрану из-за угроз ультраправых

Полиция Италии выделила охрану 89-летней Лилиане Сегре, которая имеет статус пожизненного сенатора, после эскалации угроз со стороны ультраправых экстремистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Сегре получает в среднем 200 онлайн-угроз в день. Ранее в этом году учитель из региона Венето написал в Facebook, что Сегре "хорошо бы смотрелась в милом маленьком мусоросжигателе".

Число угроз увеличилось после того, как правительство на прошлой неделе приняло ее предложение о создании парламентской комиссии по борьбе с расизмом, антисемитизмом и разжиганием ненависти.

Враждебность в отношении Сегре усилилась после того, как ультраправые партии "Лига" и "Братья Италии", а также Forza Italia Сильвио Берлускони отказались поддержать это предложение, вызвав гнев в Ватикане и еврейской общине Рима.

Префект Милана, где проживает Сегре, был вынужден действовать после того, как неофашистская политическая партия Forza Nuova вывесила плакат с критикой антифашистского движения рядом с театром, где Сегре выступала с речью.

Сегре было 13 лет, когда 30 января 1944 года вместе с несколькими другими членами семьи она была депортирована в Освенцим из Милана. Ее разлучили с отцом, который был убит на следующий день. Ее мать умерла, когда она была ребенком. Только 25 из 776 итальянских детей, отправленных в концлагерь, выжили.

Сегре жила с бабушкой и дедушкой по материнской линии в регионе Марке после возвращения в Италию. Она стала публично рассказывать о своем опыте в лагере только в 1990-х годах и с тех пор посвятила большую часть своего времени посещению школ, чтобы рассказать детям о Холокосте.