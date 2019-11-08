Путін і Орбан активно паплюжили Україну перед Трампом - топ-чиновник Держдепу

Джордж Кент, високопосадовець Держдепу США, відповідальний за відносини з Україною, на допиті в рамках процедури імпічменту розповів, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сприяв негативному погляду президента Дональда Трампа на Україну.

Про це йдеться в оприлюдненій стенограмі його свідчень в Конгресі, повідомляє "Європейська правда".

"Ці два світові лідери (президент РФ Владімір Путін та Орбан - ред.) сформували погляд президента на Україну та Зеленського", - сказав Кент.

"Обидва лідери, і Путін, і Орбан, активно паплюжили Україну, заявляючи, що вона корумпована, кажучи, що Зеленський підкоряється олігархам, зокрема згадуючи про цього одного олігарха Коломойського, негативно формуючи картину України і навіть особисто президента Зеленського", - розповів він.

На запитання про мотивацію Орбана негативно представляти Україну, Кент сказав, що "зуб Орбана на Україну походить частково від його бачення, на мій погляд, великої Угорщини", згадуючи закарпатську етнічну угорську меншину та негативну позицію Угорщини як члена НАТО щодо України. "Я думаю, що Орбан просто радий перешкодити Україні".

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Через десять днів після зустрічі з Орбаном Трамп 23 травня цьогоріч зустрівся з декількома його головними радниками, які повернулися з інавгурації нового президента України Володимира Зеленського.

Радники, зокрема Рік Перрі, міністр енергетики, Курт Волкер, тодішній спеціальний представник з питань України, і Гордон Сондленд, посол в Європейському Союзі, запевнили пана Трампа в тому, що Зеленський є реформатором, який заслужив американську підтримку.

Але Трамп висловив глибокі сумніви, заявивши, що українці - це "жахливі люди", які "намагалися збити мене" під час президентських виборів 2016 року.

Трамп скерував присутніх на зустрічі поспілкуватися з його особистим адвокатом Руді Джуліані про свої занепокоєння щодо України.