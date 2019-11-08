Путин и Орбан активно поносили Украину перед Трампом – топ-чиновник Госдепа

Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, на допросе в рамках процедуры импичмента рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способствовал негативному взгляду президента Дональда Трампа на Украину.

Об этом говорится в обнародованной стенограмме его показаний в Конгрессе, сообщает "Европейская правда".

"Эти два мировых лидера (президент РФ Владимир Путин и Орбан - ред.) сформировали взгляд президента на Украину и Зеленского", - сказал Кент.

"Оба лидера, и Путин, и Орбан, активно поносили Украину, заявляя, что она коррумпирована, говоря, что Зеленский подчиняется олигархам, в частности упоминая одного олигарха Коломойского, негативно формируя картину Украины и даже лично президента Зеленского", - рассказал он.

На вопрос о мотивации Орбана негативно представлять Украину Кент сказал, что "зуб Орбана на Украину идет частично от его видения, на мой взгляд, великой Венгрии", вспоминая закарпатское этническое венгерское меньшинство и негативную позицию Венгрии в качестве члена НАТО в отношении Украины. "Я думаю, что Орбан просто рад помешать Украине".

Через десять дней после встречи с Орбаном Трамп 23 мая в этом году встретился с несколькими его главными советниками, которые вернулись с инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Советники, в частности Рик Перри, министр энергетики, Курт Волкер, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины, и Гордон Сондленд, посол в Европейском Союзе, заверили господина Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку.

Но Трамп выразил глубокие сомнения, заявив, что украинцы - это "ужасные люди", которые "пытались сбить меня" во время президентских выборов 2016 года.

Трамп направил присутствующих на встрече пообщаться с его личным адвокатом Руди Джулиани о своей обеспокоенности по поводу Украины.