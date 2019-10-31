Орбан пояснив необхідність співпраці з Росією Божою волею

Прем'єр-міністр Угорщини заявив у середу після зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним, що хороші відносини з РФ необхідні через географічне положення його країни, визначене Богом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

"Простий географічний факт: жодна країна не може змінити свою адресу", - сказав Орбан на пресконференції з Путіним у Будапешті, говорячи про необхідність співпраці Угорщини з Росією.

Читайте також Орбан назвав умову, за якою Угорщина підтримає заяву послів НАТО щодо України

"Кожна країна розташована там, де її створив Бог. Для Угорщини це означає розміщення у трикутнику Москва-Берлін-Стамбул", - додав угорський прем’єр.

Він згадав, що Угорщина є членом ЄС і НАТО, але сказав, що це "не виключає встановлення політичного співробітництва з Росією з певних питань".

За його словами, Угорщина намагається співпрацювати з Росією з таких питань, як запобігання міграції в Європу, стабілізація на Близькому Сході і допомога християнським громадам по всьому світу.

Читайте також ЗМІ: Орбан налаштовував Трампа проти України

Орбан також сказав, що для його країни є пріоритетним приєднання до газопроводу "Турецький потік" задля збільшення шляхів поставок в Угорщину російського газу.

Аналітики називають прем'єр-міністра Віктора Орбана найближчим союзником Путіна в Європейському Союзі. Угорщина, що сильно залежить від російського газу та нафти, давно виступає за припинення санкцій проти Росії, заявляючи, що вони шкодять угорській економіці.

Торгівля між Угорщиною та Росією зросла в 2018 році вперше після введення європейських санкцій.