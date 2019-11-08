Додон призвал Санду отозвать поправки, из-за которых ей инициировали вотум недоверия

Президент Молдовы Игорь Додон призвал премьер-министра Майю Санду отозвать инициативу правительства об изменении закона "О прокуратуре", из-за которой фракция Партии социалистов инициировала вотум недоверия правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это напряженные политические процессы, но они не фатальны для правящей коалиции", - написал Додон на своей странице в Facebook, добавив, что у блока ACUM еще есть время "подумать и отозвать неконституционную инициативу".

"Люди ждут от власти конкретных результатов в экономике, социальной жизни, эффективных реформ, которые отвечают закону и принципам правового государства. Еще можно прийти к согласию и избежать развала правящей коалиции и досрочных выборов. Следуйте Конституции страны в первую очередь. Мира всем", - написал Додон.

Отметим, что проект поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает, что премьер будет выбирать минимум двух кандидатов и передаст список с их личными делами Высшему совету прокуроров. Затем совет выберет одного и передаст кандидатуру на подпись президенту. Все ответственные учреждения должны будут представить полную информацию для проверки независимости кандидатов.

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На заседании парламента Майя Санду, которая представляла инициативу, заявила, что настаивает на этом проекте и берет на себя ответственность за него перед парламентом.

Через три дня правительство и парламент должны решить, что делать дальше. Отставка кабинета министров будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа, пишет TV8.

Поддержать вотум недоверия уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы (ДПМ).

Спикер парламента Зинаида Гречаный заявила, что юридический комитет должен проверить корректность соблюдения всех процедур, и в ближайшие дни она примет решение о созыве бюро, чтобы установить, когда вотум недоверия будет рассмотрен на пленарном заседании.