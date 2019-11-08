Україна і Словенія домовилися про організацію візитів на найвищому рівні

Україна і Словенія домовилися про організацію низки візитів, зокрема на найвищому рівні, зміцнення практичної співпраці в економічній та інших сферах, продовження роботи з обміну досвідом проведення системних реформ, координацію в рамках міжнародних організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.

8 листопада в Києві під час чергового раунду українсько-словенських політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ сторони обговорили подальші кроки з метою поглиблення політичного діалогу та практичної співпраці.

Українську сторону представляв заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, словенську – державний секретар міністерства закордонних справ Сімона Лесковар.

Боднар висловив вдячність словенській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу у протидії російській агресії, реабілітацію поранених українських військовослужбовців та організацію відпочинку й оздоровлення окремих категорій дітей з України.

"Словенська сторона підтвердила підтримку євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України, а також готовність й надалі ділитися власним досвідом реалізації пріоритетів у цій сфері, зокрема у контексті підготовки до її головування в ЄС у другій половині 2021 року", - йдеться у повідомленні.