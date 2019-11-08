Украина и Словения договорились об организации визитов на высшем уровне

Украина и Словения договорились об организации ряда визитов, в частности на высшем уровне, укреплении практического сотрудничества в экономической и других сферах, продолжении работы по обмену опытом проведения системных реформ, координации в рамках международных организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

8 ноября в Киеве во время очередного раунда украинский-словенских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел стороны обсудили дальнейшие шаги с целью углубления политического диалога и практического сотрудничества.

Украинскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, словенскую - государственный секретарь министерства иностранных дел Симона Лесковар.

Боднар выразил благодарность словенской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, помощь в противодействии российской агрессии, реабилитацию раненых украинских военнослужащих и организацию отдыха и оздоровления для отдельных категорий детей из Украины.

"Словенская сторона подтвердила поддержку евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины, а также готовность и в дальнейшем делиться собственным опытом реализации приоритетов в этой сфере, в частности в контексте подготовки к ее председательству в ЕС во второй половине 2021 года", - говорится в сообщении.