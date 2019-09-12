У Словенії хочуть відставки президента за пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС

28 науковців та представників експертної спільноти Словенії закликали президента країни Борута Пахора подати у відставку через його заяву про те, що Туреччина та Україна не можуть розраховувати на вступ до ЄС.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.

Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні та Туреччині, країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

Пахор "дав неналежну, необґрунтовану, ксенофобську і політично-дипломатично надзвичайно шкідливу для Словенії заяву на Бледському форумі про те, що Туреччина та Україна не можуть розраховувати на повне членство в ЄС", - заявили у публічному листі 28 інтелектуалів.

Своїм твердженням Пахор значно перевищив свої повноваження і знову показав себе політиком, якому не можуть довіряти громадяни та міжнародні партнери, зазначили словенські науковці.

Заява лідера держави не відповідає ухваленій словенським парламентом Стратегії зовнішньої політики та підписаній із Туреччиною угоді про стратегічне партнерство, підкреслюють вони, також додаючи: зачинені двері Євросоюзу заохочують зростання авторитаризму в країнах, які втрачають свою європейську перспективу.

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Науковці нагадують, кожна європейська країна, за виконання необхідних умов, заслуговує на вступ до ЄС.

У листі сказано, що президент Словенії дозволив собі популістські висловлювання, наслідуючи приклад президента США Дональда Трампа, прем'єра Британії Бориса Джонсона та ультраправого італійського політика Маттео Сальвіні. Але Quod licet Iovi non licet bovi (лат. "Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику") - великі державі можуть дозволити собі подібні висловлювання без наслідків, а малі - ні.



Автори листа припускають, що заява глави держави може викликати зменшення довіри до зовнішньої політики Словенії, погіршити економічні та інші відносини з Україною та Туреччиною, а також ускладнити відносини між Туреччиною та ЄС щодо вирішення мігрантської кризи.

На думку науковців, своєю промовою Борут Пахор створив загрозу безпеці та добробуту Словенії і повинен подати у відставку. Якщо ж цього не станеться, Державні збори (парламент) мають порушити проти нього конституційне обвинувачення, оскільки він під час виконання своєї функції перевищив повноваження, передбачені статтею 107 Конституції Словенії.

Адміністрація президента Словенії відповіла, що думка Пахора про особливий статус Туреччини та України в Європейському союзі "відома вітчизняній та міжнародній громадськості вже багато років".

"Президент Пахор мав і має чудові особисті та політичні стосунки з їхніми лідерами через свою принципову політичну схильність до Туреччини та України. Його навіть критикувала місцева громадськість за його прихильність. Міністр закордонних справ Туреччини передав президенту Пахору побажання президента Туреччини Ердогана щодо його майбутнього візиту до Словенії.

Президент Пахор та новий президент України Зеленський також нещодавно зустрілися в кулуарах церемонії у Варшаві та домовились провести офіційну зустріч. У цьому сенсі можливо, що президент Ердоган і Зеленський офіційно відвідають Словенію наприкінці цього року або на початку наступного року", - заявили у президента Словенії.

В МЗС України раніше прокоментували ситуацію, заявивши, що цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.