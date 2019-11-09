ЄС має вивчити "мову влади" - нова голова Єврокомісії

Сила Європи поступово падає, а тому ЄС варто вивчити "мову влади".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Фонду імені Конрада Аденауера, таку заяву зробила новообрана голова Єврокоміссії Урсула фон дер Лейен.

"З одного боку, це означає нарощування власних м'язів, де ми могли б довго покладатися на інших - наприклад, в політиці безпеки. З іншого - більш ефективно використовувати існуючу силу щодо європейських інтересів ", - заявила вона.

В якості прикладу Урсула фон дер Ляйен нагадала без пекову політику. За її словами Росія "силою і насильством" намагається змінити кордони в Європі і намагається "заповнити вакуум, створений США".

Разом із тим вона визнає – ЄС може на рівних вести торгівельні перемовини із США лише разом. "Відносна вага Європи зменшується, багато членів ЄС були б надто слабкими, щоб самостійно мати справу з США у переговорах щодо тарифів або через угоду про вільну торгівлю з Японією",- зазначає вона.

Разом із тим, за словами майбутньої очільниці Єврокоміссії, уроком для ЄС став вихід Великої Британії. "Тим, хто сумнівався у ЄС, Brexit став можливістю усвідомити, що вони від нього отримують. Brexit не став - як спочатку помилково вважалося - початком процесу занепаду для ЄС. Навпаки: ми настільки різні, але всі 27 країн ЄС стали разом у переговорах про Brexit".

Також фон дер Лейен підтримала "стратегічну політику розширення", зокрема - необхідність переговорів щодо вступу до ЄС Північної Македонії та Албанії.

Нагадаємо, повноваження Урсули фон дер Лейен мали набути чинності з 1 листопада, проте через проблеми із погодженням кандидатур низки єврокомісарів старт роботи нової комісії було перенесено на місяць.